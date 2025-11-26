Théâtre I’m fine place de la Liberté Valence
Théâtre I’m fine place de la Liberté Valence mercredi 26 novembre 2025.
Théâtre I’m fine
place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Jeunes jusqu’à 30 ans, demandeur.euse.s d’emploi, intermittent.e.s du spectacle, accompagnant.e.s d’une personne en situation de handicap.
Début : Mercredi 2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26 2025-11-28
Après Le Bonheur et Nous ne sommes plus… accueillis précédemment à La Comédie, Tatiana Frolova poursuit sa recherche théâtrale autour des rouages de la mémoire.
place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
English :
After Le Bonheur (Happiness) and Nous ne sommes plus… (We are no more…), previously presented at La Comédie, Tatiana Frolova continues her theatrical research into the workings of memory.
German :
Nach Le Bonheur und Nous ne sommes plus…, die zuvor in der Comédie aufgeführt wurden, setzt Tatiana Frolova ihre theatralische Suche nach dem Räderwerk der Erinnerung fort.
Italiano :
Dopo Le Bonheur e Nous ne sommes plus… precedentemente messi in scena a La Comédie, Tatiana Frolova prosegue la sua ricerca teatrale sul funzionamento della memoria.
Espanol :
Tras Le Bonheur y Nous ne sommes plus…, representadas anteriormente en La Comédie, Tatiana Frolova prosigue su investigación teatral sobre el funcionamiento de la memoria.
