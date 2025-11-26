Théâtre I’m fine place de la Liberté Valence

Théâtre I’m fine

place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Jeunes jusqu’à 30 ans, demandeur.euse.s d’emploi, intermittent.e.s du spectacle, accompagnant.e.s d’une personne en situation de handicap.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26 2025-11-28

Après Le Bonheur et Nous ne sommes plus… accueillis précédemment à La Comédie, Tatiana Frolova poursuit sa recherche théâtrale autour des rouages de la mémoire.

.

place de la Liberté Théâtre de la Ville Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

English :

After Le Bonheur (Happiness) and Nous ne sommes plus… (We are no more…), previously presented at La Comédie, Tatiana Frolova continues her theatrical research into the workings of memory.

German :

Nach Le Bonheur und Nous ne sommes plus…, die zuvor in der Comédie aufgeführt wurden, setzt Tatiana Frolova ihre theatralische Suche nach dem Räderwerk der Erinnerung fort.

Italiano :

Dopo Le Bonheur e Nous ne sommes plus… precedentemente messi in scena a La Comédie, Tatiana Frolova prosegue la sua ricerca teatrale sul funzionamento della memoria.

Espanol :

Tras Le Bonheur y Nous ne sommes plus…, representadas anteriormente en La Comédie, Tatiana Frolova prosigue su investigación teatral sobre el funcionamiento de la memoria.

