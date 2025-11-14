Théâtre Imaginarium Delirium Géranium Labaroche

Théâtre Imaginarium Delirium Géranium Labaroche vendredi 14 novembre 2025.

Théâtre Imaginarium Delirium Géranium

Lieu-dit Breu Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-16 2025-11-21 2025-11-23

Une comédie sur un écrivain raté, qui trouve enfin sa chance un éditeur lui offre d’explorer son imaginaire et ses personnages fantastiques.

Envie de rire et de passer une bonne soirée?

Venez partager un bon moment devant la pièce de Joël Contival « Imaginarium Delirium Geranium ».

L’histoire Bernard Boulet, écrivain, se voit refuser tous ses manuscrits. Son seul moyen de subsistance provient de ses ouvrages traitant de la botanique en général et du géranium en particulier. Mais un beau matin, un éditeur spécialisé dans le fantastique, lui propose un pont d’or pour écrire un vrai roman ! Un entourage envahissant et une grande difficulté n’empêcheront pas Bernard de vivre une expérience extraordinaire, lui permettant de voyager au pays de son imaginaire, à la rencontre des personnages de son histoire.

Bar et petite restauration dès 19h30. .

Lieu-dit Breu Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est tc.labaroche@gmail.com

English :

A comedy about a failed writer who finally gets his chance: a publisher offers to explore his imagination and his fantastic characters.

German :

Eine Komödie über einen erfolglosen Schriftsteller, der endlich sein Glück findet: Ein Verleger bietet ihm an, seine Fantasie und seine fantastischen Figuren zu erforschen.

Italiano :

Una commedia su uno scrittore fallito che finalmente ha la sua occasione: un editore gli offre la possibilità di esplorare la sua immaginazione e i suoi personaggi fantastici.

Espanol :

Una comedia sobre un escritor fracasado que por fin tiene su oportunidad: un editor le ofrece explorar su imaginación y sus personajes fantásticos.

L’événement Théâtre Imaginarium Delirium Géranium Labaroche a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg