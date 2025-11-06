Théâtre IMAGO La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

Théâtre IMAGO

La Sittelle 17 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Début : 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06 20:00:00

2025-11-06

Théâtre

Organisé par le Nouveau Théâtre de Besançon en partenariat avec le Centre Culturel du Grandvaux.

Dès 6 ans durée 45’

IMAGO

Mise en scène Eleonora Ribis

Avec Jean Mathieu Van Der Haegen

Texte Ramona Badescu

Gratuit mais réservation obligatoire (jauge limitée) https://ntbesancon.fr/programme/2025-2026/imago

Après la découverte du spectacle Les Forces Rondes lors de Jours de Fête en juin 2025, la Cie Melampo, sous la direction d’Eleonora Ribis, revient au NTB pour créer IMAGO, deuxième volet d’une trilogie inspirée par la mue des espèces, sur un texte de l’autrice franco-roumaine Ramona Badescu. Dans IMAGO, petit·e·s et grand·e·s pourront faire l’expérience sensible de la naissance d’un insecte et de sa métamorphose dans une installation qui donnera à voir, à entendre et à ressentir le vivant et ses cycles.

Accompagnés de la poésie des mots et d’une création musicale en live, nous voilà plongés dans ce voyage sensible, dans un instant unique où le vivant mue. .

La Sittelle 17 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

