Théâtre IMAGO La Sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

La Sittelle 17 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Gratuit
Début : 2025-11-06 19:00:00
fin : 2025-11-06 20:00:00
2025-11-06
Organisé par le Nouveau Théâtre de Besançon en partenariat avec le Centre Culturel du Grandvaux.
Dès 6 ans durée 45’
IMAGO
Mise en scène Eleonora Ribis
Avec Jean Mathieu Van Der Haegen
Texte Ramona Badescu
Gratuit mais réservation obligatoire (jauge limitée) https://ntbesancon.fr/programme/2025-2026/imago
Après la découverte du spectacle Les Forces Rondes lors de Jours de Fête en juin 2025, la Cie Melampo, sous la direction d’Eleonora Ribis, revient au NTB pour créer IMAGO, deuxième volet d’une trilogie inspirée par la mue des espèces, sur un texte de l’autrice franco-roumaine Ramona Badescu. Dans IMAGO, petit·e·s et grand·e·s pourront faire l’expérience sensible de la naissance d’un insecte et de sa métamorphose dans une installation qui donnera à voir, à entendre et à ressentir le vivant et ses cycles.
Accompagnés de la poésie des mots et d’une création musicale en live, nous voilà plongés dans ce voyage sensible, dans un instant unique où le vivant mue. .
La Sittelle 17 rue du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
