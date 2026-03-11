Théâtre immersif & atelier mellifère Châteaux en fête Soudat
Théâtre immersif & atelier mellifère Châteaux en fête Soudat samedi 2 mai 2026.
Théâtre immersif & atelier mellifère Châteaux en fête
Domaine de Langlardie Soudat Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Théâtre immersif & atelier mellifère pour enfants de 3 à 8 ans avec Laurent Barthel
En ruche ! Comment est-elle fabriquée ? Qui y habite ? Comment y grandit-on ? Comment y travaille-t-on ? Autant de questions qui trouvent des réponses dans le jeu de rôles !
Théâtre immersif & atelier mellifère pour enfants de 3 à 8 ans avec Laurent Barthel
En ruche ! Comment est-elle fabriquée ? Qui y habite ? Comment y grandit-on ? Comment y travaille-t-on ? Autant de questions qui trouvent des réponses dans le jeu de rôles !
Et voilà les spectateurs immergés à l’intérieur d’une ruche, à découvrir la reine qui pond inlassablement des oeufs, les faux bourdons qui n’ont d’autre tâche que de se reposer, les abeilles qui nettoient la ruche, nourrissent les larves, construisent les rayons…
Au boulot !
Riches de tant d’expériences, il est désormais temps pour les spectateurs de voler au secours des abeilles et de s’employer à leur bien-être…. et au nôtre !
Ainsi, nous allons chercher dans le parc des graines de plantes mellifères, les partager, confectionner des bougies en cire d’abeille et déguster des miels pendant un goûter. .
Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre immersif & atelier mellifère Châteaux en fête
Immersive theater & honey workshop for children aged 3 to 8 ? with Laurent Barthel
Into the hive! How is it made? Who lives there? How does it grow? How do you work there? These are just some of the questions that can be answered through role-playing!
L’événement Théâtre immersif & atelier mellifère Châteaux en fête Soudat a été mis à jour le 2026-03-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin