Théâtre immersif & atelier mellifère Châteaux en fête Soudat

Théâtre immersif & atelier mellifère Châteaux en fête

Domaine de Langlardie Soudat Dordogne

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Théâtre immersif & atelier mellifère pour enfants de 3 à 8 ans avec Laurent Barthel

En ruche ! Comment est-elle fabriquée ? Qui y habite ? Comment y grandit-on ? Comment y travaille-t-on ? Autant de questions qui trouvent des réponses dans le jeu de rôles !

Et voilà les spectateurs immergés à l’intérieur d’une ruche, à découvrir la reine qui pond inlassablement des oeufs, les faux bourdons qui n’ont d’autre tâche que de se reposer, les abeilles qui nettoient la ruche, nourrissent les larves, construisent les rayons…

Au boulot !

Riches de tant d’expériences, il est désormais temps pour les spectateurs de voler au secours des abeilles et de s’employer à leur bien-être…. et au nôtre !

Ainsi, nous allons chercher dans le parc des graines de plantes mellifères, les partager, confectionner des bougies en cire d’abeille et déguster des miels pendant un goûter. .

Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com

English : Théâtre immersif & atelier mellifère Châteaux en fête

Immersive theater & honey workshop for children aged 3 to 8 ? with Laurent Barthel

Into the hive! How is it made? Who lives there? How does it grow? How do you work there? These are just some of the questions that can be answered through role-playing!

