Théâtre immersif jeunesse « Ton absence »

Espace culturel Daniel Rouland 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Début : 2025-09-04 18:30:00

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Spectacle immersif jeunesse « Ton absence » avec Guillaume Nail et la compagnie Ce soir, le ciel, c’est nous qui l’écrivons. .

Espace culturel Daniel Rouland 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77 bibliotheque.agon@communaute-coutances.fr

