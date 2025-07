Théâtre immersif Le couple de la table d’à côté Pudris Casseuil

Théâtre immersif Le couple de la table d’à côté Pudris Casseuil samedi 16 août 2025.

À l’occasion de la dernière soirée de notre bar à vin « l’heure bleue » nous accueillons le Théâtre 5Bis de La Réole pour une représentation exceptionnelle. Ce soir, droit à l’indiscrétion et à la curiosité ! Une trentaine de petites tables rondes, des spectateurs en situation de dîner, l’ambiance bucolique du Château Pudris, un bon verre, et un casque audio pour plonger dans l’intimité du Couple de la Table d’à Côté. Venus fêter leurs 20 ans de mariage, Emma et Vincent nous invitent au cœur des mots et du langage. Un voyage dans des paysages sonores, des extraits de films, des interviews transportent le spectateur de la sphère intime à un parcours introspectif. Dégustation de vin et tapas sur place. .

Pudris Château Pudris Casseuil 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 70 01 68

