Théâtre Imprenable

Château de Bazoches Bazoches Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 60 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Les 17, 18 et 19 avril 2026 venez découvrir pour la première fois au château de Bazoches le

spectacle Imprenable par Germain Nayl.

Passés par le Festival d’Avignon l’été dernier, les acteurs nous font l’honneur de faire escale au château le temps d’un week-end de printemps.

Pendant une heure, vous pourrez découvrir un spectacle mettant en scène le célèbre architecte de Louis XIV Vauban. Mêlant escrime artistique, comédie et références historiques cette pièce de théâtre plaira à tous les publics, petits et grands.

À cette occasion, le château de Bazoches vous propose donc trois soirées d’exceptions qui seront découpées en deux parties Dans un premier temps vous pourrez assister à la représentation de l’ Imprenable au sein de la cour du château. Dans un second temps un dîner optionnel dans la grande galerie du château.

Synopsis de la pièce

1667. Le Royaume de France est en guerre. Vauban, ingénieur du Roi Louis XIV, sillonne les routes du Royaume qu’il faut défendre de tous côtés. L’ampleur de sa tâche est énorme. Il est assisté dans son ouvrage d’une secrétaire au tempérament bien trempé, Mademoiselle Louise. Ce que le célèbre architecte ignore, c’est que sa secrétaire est en réalité une espionne chargée de sa sécurité. Louise a beau être une héroïne royaliste , être garde du corps d’une des plus fortes têtes de l’Armée du Roi sans être découverte demeure une mission extrêmement périlleuse… .

Château de Bazoches Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 10 22 chateau.bazoches@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Imprenable

L’événement Théâtre Imprenable Bazoches a été mis à jour le 2026-03-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)