Théâtre – Impro and co Place des Chênes verts Saint-Rogatien

Informations pratiques

Saint-Rogatien

Théâtre – Impro and co

Place des Chênes verts Centre Municipal de Rencontres Saint-Rogatien Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

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Préparez-vous à rire, à être surpris… et à découvrir des histoires qui n’existeront peut-être qu’une seule fois ! ✨

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Place des Chênes verts Centre Municipal de Rencontres Saint-Rogatien 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 60 77 mairie@saint-rogatien.fr

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English :

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Get ready to laugh, be surprised, and discover stories that might only exist once! ?

L’événement Théâtre – Impro and co Saint-Rogatien a été mis à jour le 2026-09-11 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle