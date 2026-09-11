Théâtre – Impro and co Place des Chênes verts Saint-Rogatien
samedi 17 octobre 2026 · Place des Chênes verts · Saint-Rogatien
Informations pratiques
Saint-Rogatien
Théâtre – Impro and co
Place des Chênes verts Centre Municipal de Rencontres Saint-Rogatien Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
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Préparez-vous à rire, à être surpris… et à découvrir des histoires qui n’existeront peut-être qu’une seule fois ! ✨
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Place des Chênes verts Centre Municipal de Rencontres Saint-Rogatien 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 60 77 mairie@saint-rogatien.fr
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Get ready to laugh, be surprised, and discover stories that might only exist once! ?
L’événement Théâtre – Impro and co Saint-Rogatien a été mis à jour le 2026-09-11 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle