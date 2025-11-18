Théâtre impro avec la Lubrik au Poney Fringant Union Saint-Jean Bordeaux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-10T18:30:00 – 2025-12-10T22:00:00
Fin : 2025-12-10T18:30:00 – 2025-12-10T22:00:00
Dans la salle : l’impro et l’humour avec la troupe étudiante bordelaise La Lubrik !
Accès : 97 rue Malbec 33800 Bordeaux. Tram C arrêt Gare Saint Jean puis 5 min à pied. Stationnement vélo devant le bâtiment.
Tarif : entrée libre, consommation sur place au bar à jeux.
Ouverture du bar : 18h30.
