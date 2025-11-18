Théâtre impro avec la Lubrik au Poney Fringant Union Saint-Jean Bordeaux

Théâtre impro avec la Lubrik au Poney Fringant Mercredi 10 décembre, 18h30 Union Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T18:30:00 – 2025-12-10T22:00:00

Fin : 2025-12-10T18:30:00 – 2025-12-10T22:00:00

Dans la salle : l’impro et l’humour avec la troupe étudiante bordelaise La Lubrik !

Accès : 97 rue Malbec 33800 Bordeaux. Tram C arrêt Gare Saint Jean puis 5 min à pied. Stationnement vélo devant le bâtiment.

Tarif : entrée libre, consommation sur place au bar à jeux.

Ouverture du bar : 18h30.

