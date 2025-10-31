Théâtre Impro avec les Imprototypes Onet-le-Château

Théâtre Impro avec les Imprototypes

25 Places des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Gratuit

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-12-05

2025-10-31 2025-12-05

Préparez-vous à frissonner mais aussi à rire aux éclats avec la troupe des Imprototypes. Restauration Pensez à réserver !

Vendredi 31 octobre 20h30 tout public gratuit sans inscription

Au Café Culturel Le Krill

Pour cette soirée Halloween, les comédiens des Imprototypes vont jongler avec des personnages et des situations pour vous offrir des moments de rire, d’émotion, de suspense, de peur… et encore un peu plus de rire ! Chaque représentation est unique !

Laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de ces improvisateurs. .

25 Places des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 contact@la-baleine.eu

English :

Get ready to thrill and laugh with the Imprototypes troupe. Catering: Don’t forget to book!

Friday, October 31 ? 8:30 p.m. ? open to the public ? free ? no registration required

At Café Culturel Le Krill

German :

Bereiten Sie sich auf Gänsehaut vor, aber auch auf schallendes Gelächter mit der Truppe der Imprototypen. Verpflegung: Denken Sie an eine Reservierung!

Freitag, 31. Oktober ? 20:30 ? für alle Altersgruppen ? kostenlos ? ohne Anmeldung

Im Kulturcafé Le Krill

Italiano :

Preparatevi a rabbrividire e a ridere di gusto con la troupe degli Imprototipi. Catering: non dimenticate di prenotare!

Venerdì 31 ottobre ? 20.30 ? aperto a tutti ? gratuito ? non è richiesta l’iscrizione

Al Café Culturel Le Krill

Espanol :

Prepárese para temblar y reír a carcajadas con la compañía Imprototypes. Catering: ¡No olvides reservar!

Viernes 31 de octubre ? 20.30 h ? abierto a todos ? gratuito ? no es necesario inscribirse

En el Café Culturel Le Krill

L’événement Théâtre Impro avec les Imprototypes Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-09-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)