Théâtre Impro avec les Imprototypes Onet-le-Château

Théâtre Impro avec les Imprototypes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi 2025-10-31
fin : 2025-12-05
Préparez-vous à frissonner mais aussi à rire aux éclats avec la troupe des Imprototypes. Restauration Pensez à réserver !
Vendredi 31 octobre 20h30 tout public gratuit sans inscription
Au Café Culturel Le Krill
Pour cette soirée Halloween, les comédiens des Imprototypes vont jongler avec des personnages et des situations pour vous offrir des moments de rire, d’émotion, de suspense, de peur… et encore un peu plus de rire ! Chaque représentation est unique !
Laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de ces improvisateurs. .
25 Places des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 contact@la-baleine.eu
English :
Get ready to thrill and laugh with the Imprototypes troupe. Catering: Don’t forget to book!
Friday, October 31 ? 8:30 p.m. ? open to the public ? free ? no registration required
At Café Culturel Le Krill
German :
Bereiten Sie sich auf Gänsehaut vor, aber auch auf schallendes Gelächter mit der Truppe der Imprototypen. Verpflegung: Denken Sie an eine Reservierung!
Freitag, 31. Oktober ? 20:30 ? für alle Altersgruppen ? kostenlos ? ohne Anmeldung
Im Kulturcafé Le Krill
Italiano :
Preparatevi a rabbrividire e a ridere di gusto con la troupe degli Imprototipi. Catering: non dimenticate di prenotare!
Venerdì 31 ottobre ? 20.30 ? aperto a tutti ? gratuito ? non è richiesta l’iscrizione
Al Café Culturel Le Krill
Espanol :
Prepárese para temblar y reír a carcajadas con la compañía Imprototypes. Catering: ¡No olvides reservar!
Viernes 31 de octubre ? 20.30 h ? abierto a todos ? gratuito ? no es necesario inscribirse
En el Café Culturel Le Krill
