Théâtre Impro avec les Imprototypes

25 Places des Artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27 2026-05-22

Préparez-vous à rire aux éclats avec la troupe des Imprototypes. Restauration Pensez à réserver !

Tout public gratuit sans inscription

Au Café Culturel Le Krill

Les comédiens des Imprototypes vont jongler avec des personnages et des situations pour vous offrir des moments de rire, d’émotion, de suspense, de peur… et encore un peu plus de rire !

Chaque représentation est unique !

Laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse de ces improvisateurs.

En partenariat avec la MJC d’Onet Le Château

Entrée gratuite

Réservations des Assiettes Apéro

05 65 77 68 06 / krill@onet-le-chateau.fr .

25 Places des Artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 00 contact@la-baleine.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready to laugh out loud with the Imprototypes troupe. Catering: Don’t forget to book!

Open to all ? free ? no registration

At Café Culturel Le Krill

L’événement Théâtre Impro avec les Imprototypes Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)