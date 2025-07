THÉÂTRE IMPRO PRÉLEVÉ À LA SOURCE Salle des fêtes de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout

Venez vous détendre et rire avec le théâtre d’improvisation.

Théâtre d’improvisation avec la troupe « L’agence touriste », un moment de détente et de rires. .

Salle des fêtes de La Salvetat Rue du Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 7 50 36 42 76

English :

Come relax and laugh with improvisational theater.

German :

Entspannen und lachen Sie sich beim Improvisationstheater.

Italiano :

Venite a rilassarvi e a ridere con l’improvvisazione teatrale.

Espanol :

Venga a relajarse y a reírse con el teatro de improvisación.

L’événement THÉÂTRE IMPRO PRÉLEVÉ À LA SOURCE La Salvetat-sur-Agout a été mis à jour le 2025-07-22 par 34 ADT34