THÉÂTRE IMPROVISÉ Des scènes jouées à partir de vos idées ! Entre Thé & Toi La Charité-sur-Loire

THÉÂTRE IMPROVISÉ Des scènes jouées à partir de vos idées ! Entre Thé & Toi La Charité-sur-Loire samedi 27 septembre 2025.

THÉÂTRE IMPROVISÉ

Des scènes jouées à partir de vos idées !

Entre Thé & Toi 23 Grande Rue La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 17:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Des scènes jouées à partir de vos idées ! .

Entre Thé & Toi 23 Grande Rue La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +7 6041127 les.zunisvers@gmail.com

English : THÉÂTRE IMPROVISÉ

Des scènes jouées à partir de vos idées !

German : THÉÂTRE IMPROVISÉ

Des scènes jouées à partir de vos idées !

Italiano :

Espanol :

L’événement THÉÂTRE IMPROVISÉ

Des scènes jouées à partir de vos idées ! La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-22 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges