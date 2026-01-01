Théâtre improvisé les mardis d’Aline à Niort

40 Rue de la Terraudière Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 10.39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Les mardis d’Aline est un spectacle dans lequel les artistes improvisent à partir des défis proposés part le/la MC de la soirée.

Un duo à chaque fois différents, un thème nouveau chaque mardi de la saison.

Rires, virtuosité et performances d’acteur vous attendent ! .

40 Rue de la Terraudière Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 47 49 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre improvisé les mardis d’Aline à Niort

L’événement Théâtre improvisé les mardis d’Aline à Niort Niort a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Niort Marais Poitevin