Théâtre improvisé Révélations MJC Bazin Nancy

Théâtre improvisé Révélations

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

Date(s) :

2025-11-15

La Compagnie de l’Instant vous convie à des spectacles d’improvisation. Vous assisterez à l’écriture et à la représentation en temps réel d’une pièce de théâtre improvisée.

Au programme de ce soir Révélations spectacle crée par la Chips de Besançon.. deux invitéés exceptionnelles pour cette représentation.

Il et elles sont 6 dans un salon cosy pour une soirée comme tant d’autre, tranquille, anodine, ordinaire en apparence… En apparence seulement… Ce que tout le monde ignore c’est que l’un ou l’une a une révélation à leur annoncer. Une annonce qui va bouleverser le fil de leurs relations et même de leur existante…Rien ne sera plus comme avant…

Et cette annonce, c’est toi public qui va la proposer.

Billetterie en ligne ou sur place le soir du spectacle à partir de 20h.

Paiement en liquide ou en carte bleue.Tout public

8 .

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 03 21 09 85 cie.instant.nancy@gmail.com

English :

The Compagnie de l?Instant invites you to improv shows. You’ll watch an improvised play being written and performed in real time.

Tonight’s program includes Révélations , a show created by Chips de Besançon, and two exceptional guests.

There are 6 of them in a cosy salon for an evening like so many others, quiet, anodyne, seemingly ordinary… But only in appearance… What everyone doesn’t know is that one of them has a revelation to tell them. An announcement that will change the course of their relationships and even their lives… Nothing will ever be the same again…

And this announcement will be made by you, the audience.

Tickets available online or on site on the evening of the show from 8pm.

Payment by cash or credit card.

German :

Die Compagnie de l’Instant lädt Sie zu Improvisationstheateraufführungen ein. Sie werden Zeuge des Schreibens und der Aufführung eines improvisierten Theaterstücks in Echtzeit.

Heute Abend steht Révélations auf dem Programm, ein Stück, das von der Chips de Besançon kreiert wurde, und zwei außergewöhnliche Gäste.

Sie und er sind zu sechst in einem gemütlichen Wohnzimmer für einen Abend wie so viele andere, ruhig, harmlos, scheinbar gewöhnlich… Nur scheinbar… Was alle nicht wissen, ist, dass einer oder eine von ihnen eine Offenbarung zu verkünden hat. Eine Ankündigung, die ihre Beziehungen und sogar ihre Existenz auf den Kopf stellen wird… Nichts wird mehr so sein wie zuvor…

Und diese Ankündigung wird von dir, dem Publikum, vorgeschlagen.

Tickets können online oder am Abend der Aufführung ab 20 Uhr vor Ort gekauft werden.

Zahlung in bar oder mit EC-Karte.

Italiano :

La Compagnie de l’Instant vi invita a uno spettacolo di improvvisazione. Assisterete alla scrittura e all’esecuzione in tempo reale di uno spettacolo improvvisato.

Il programma di stasera prevede Révélations , uno spettacolo creato dai Chips de Besançon, con due ospiti d’eccezione.

Sono in 6 in un accogliente salotto per una serata come tante altre, tranquilla, anodina, apparentemente ordinaria… Solo in apparenza… Quello che tutti non sanno è che uno di loro ha una rivelazione da comunicare. Un annuncio che cambierà il corso della loro relazione e persino della loro esistenza… Niente sarà più come prima…

E questo annuncio sarà fatto da voi, il pubblico.

Biglietti disponibili online o la sera dello spettacolo dalle ore 20.00.

Pagamento in contanti o con carta di credito.

Espanol :

La Compagnie de l’Instant le invita a un espectáculo de improvisación. Verá cómo se escribe e interpreta una obra improvisada en tiempo real.

El programa de esta noche incluye Révélations , un espectáculo creado por los Chips de Besançon, con dos invitados de excepción.

Son 6 en un salón acogedor para una velada como tantas otras, tranquila, anodina, aparentemente ordinaria… Sólo en apariencia… Lo que todos ignoran es que uno de ellos tiene una revelación que contarles. Un anuncio que cambiará el curso de su relación e incluso de su existencia… Nada volverá a ser lo mismo…

Y este anuncio lo haréis vosotros, el público.

Entradas disponibles en línea o el mismo día del espectáculo a partir de las 20.00 horas.

Pago en efectivo o con tarjeta de crédito.

L’événement Théâtre improvisé Révélations Nancy a été mis à jour le 2025-10-29 par DESTINATION NANCY