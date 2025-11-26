Théâtre In Petto, au secret des cœurs Cie Chabraque Médiathèque de Chorges Chorges
Nous avions accueilli les deux premiers modules de cette pièce en février dernier. Anne Naudon joue les deux autres récits La vie c’est guinguette et De peau .
Médiathèque de Chorges 21, rue du Fein, Place François 1er Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 53 93 30 mediatheque@mairie-chorges.fr
English :
We hosted the first two modules of this play last February. Anne Naudon plays the other two stories: La vie c?est guinguette and De peau .
German :
Die ersten beiden Module dieses Stücks hatten wir im Februar letzten Jahres bei uns zu Gast. Anne Naudon spielt die beiden anderen Erzählungen: La vie c’est guinguette und De peau .
Italiano :
Abbiamo ospitato i primi due moduli di questo spettacolo lo scorso febbraio. Anne Naudon interpreta le altre due storie: La vie c’est guinguette e De peau .
Espanol :
El pasado mes de febrero acogimos los dos primeros módulos de esta obra. Anne Naudon interpreta las otras dos historias: La vie cœ est guinguette y De peau .
