Théâtre > In Vista Saint-Lô

Théâtre > In Vista

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 23 janvier prochain pour le spectacle IN VISTA CIE CONTREPOINT.

Pourquoi ne pas créer une pièce qui offrirait au public l’opportunité de voir simultanément un film et son tournage ? D’appréhender un spectacle depuis la salle tout en étant immergé dans l’action ? C’est en observant le subjuguant ballet du vidéaste Jean-Camille Goimard lors de tournages de courts-métrages avec des publics amateurs que Yan Raballand a eu l’idée de sa nouvelle création. Sur scène, trois interprètes s’élancent sous le regard d’une caméra qui semble à son tour danser et prendre corps, tandis que derrière, la vidéo tournée en direct, démultiplie les perceptions, jouant de zooms, d’élongations et d’inversions des images jusqu’à donner un autre point de vue du réel. In vista invite, entre réalité et images projetées à perturber les repères d’espace et de temps, promène sur les lignes de l’illusion et du réalisme, aiguise l’œil du spectateur pour le glisser à l’intérieur du mouvement. Après Les Bulles chorégraphiques et 14 duos d’amour en 2023, Yan Raballand offre une plongée vertigineuse au cœur de la danse.

Dès 8 ans 20h30 Durée 1h. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

