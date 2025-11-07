Théâtre Inconnu à cette adresse La Forge Harfleur

Théâtre Inconnu à cette adresse La Forge Harfleur vendredi 7 novembre 2025.

Théâtre Inconnu à cette adresse

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Entre le 12 novembre 1932 et le 3 mars 1934, deux amis et associés échangeront dix-neuf lettres. L’un, Martin Schulse, est Allemand, marié et père de trois enfants. L’autre, Max Eisenstein, est célibataire, Américain, d’origine juive.

Ces lettres racontent la complicité profonde et joyeuse entre deux êtres humains, puis, la montée du nazisme, et le cortège de haines et d’angoisses qui l’accompagne. Au fil de la correspondance, le ton change, l’humanité disparaît. Les trajectoires individuelles sont broyées par l’Histoire.

Qui est le bon ? Qui est le méchant ? Et quand l’horreur advient, le pardon est-il préférable à la vengeance ?

La Compagnie de l’Ephémère propose ici une reprise d’une pièce culte, saluée par la presse depuis des années. Un sujet toujours d’actualité permettant de ne jamais oublier ce que la folie peut provoquer. Une histoire indispensable.

À partir de 12 ans Durée 1h15 .

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

