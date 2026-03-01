Théâtre Inconnu à cette adresse L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Théâtre Inconnu à cette adresse

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Théâtre à l’Agora de PAMbio Inconnu à cette adresse de Kathrine Kressman Taylor

Correspondance entre 2 amis allemands de part et d’autre de l’Atlantique, sur fond de montée du nazisme.

Texte saisissant de réalisme, écrit en 1938 par Kathrine Kressman Taylor, n’hésitez pas à venir accompagnés de vos enfants collégiens ou lycéens !

La troupe locale des Oiseaux de Passage reprend ce succès tiré du livre de K. Kressman Taylor joué à travers toute la France

Réservations par SMS au 07 68 87 48 37

Rémunération au chapeauTout public

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L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

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English :

Theater at PAMbio’s Agora ? Unknown at this address by Kathrine Kressman Taylor

Correspondence between 2 German friends on opposite sides of the Atlantic, against the backdrop of the rise of Nazism.

A strikingly realistic text, written in 1938 by Kathrine Kressman Taylor, don’t hesitate to bring your children along!

The local troupe Les Oiseaux de Passage is reviving this hit from K. Kressman Taylor’s book, which has been performed throughout France

Reservations by SMS to 07 68 87 48 37

Pay-as-you-go

L’événement Théâtre Inconnu à cette adresse Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-17 par OT PONT A MOUSSON