COMPLET / Théâtre Inconnu à cette adresse Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

COMPLET / Théâtre Inconnu à cette adresse Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2025-12-18 20:00:00
2025-12-18
Qu’aurions nous fait à leur place ?
Dix-neuf lettres entre deux amis, un Allemand et un Juif américain, à l’heure de la montée du
nazisme. Un texte bouleversant interprété par Jean-Pierre Darroussin et Stéphane Guillon.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
What would we have done in their place?
Nineteen letters between two friends, a German and an American Jew, at a time of rising
nazism. A moving text performed by Jean-Pierre Darroussin and Stéphane Guillon.
German :
Was hätten wir an ihrer Stelle getan?
Neunzehn Briefe zwischen zwei Freunden, einem Deutschen und einem amerikanischen Juden, zur Zeit des Aufstiegs des
nationalsozialismus. Ein erschütternder Text, der von Jean-Pierre Darroussin und Stéphane Guillon interpretiert wird.
Italiano :
Cosa avremmo fatto al loro posto?
Diciannove lettere tra due amici, un tedesco e un ebreo americano, all’epoca dell’ascesa del nazismo
il nazismo. Un’opera profondamente toccante interpretata da Jean-Pierre Darroussin e Stéphane Guillon.
Espanol :
¿Qué habríamos hecho nosotros en su lugar?
Diecinueve cartas entre dos amigos, un alemán y un judío estadounidense, en la época del ascenso del nazismo
el nazismo. Una obra profundamente conmovedora interpretada por Jean-Pierre Darroussin y Stéphane Guillon.
