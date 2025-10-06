Théâtre > InConstance

Saint-Lô

2026-04-10 20:30:00

2026-04-10

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 10 avril prochain pour le spectacle InCONSTANCE !

L’humoriste française, un brin provocatrice, a réussi à séduire le public avec sa sincérité et son analyse fine de notre société. Aujourd’hui, elle revient sous les projecteurs pour se livrer dans un spectacle sensible qui réussit à émouvoir autant qu’à faire rire. J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.

Constance revient avec un sixième spectacle drôle et bouleversant.

Dès 14 ans 20h30 Durée 1h20.

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000

