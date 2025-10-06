Théâtre > InConstance Saint-Lô
Théâtre > InConstance Saint-Lô vendredi 10 avril 2026.
Théâtre > InConstance
Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 10 avril prochain pour le spectacle InCONSTANCE !
L’humoriste française, un brin provocatrice, a réussi à séduire le public avec sa sincérité et son analyse fine de notre société. Aujourd’hui, elle revient sous les projecteurs pour se livrer dans un spectacle sensible qui réussit à émouvoir autant qu’à faire rire. J’ai longtemps cru que j’étais invincible. Jusqu’à ce que je me prenne les pieds dans mes émotions et dans ma vie. Et quand tout a éclaté autour, et à l’intérieur de moi, j’ai dû réapprendre à vivre. Bien heureusement, ma fidèle plume et mon petit esprit facétieux ne m’ont jamais abandonnée.
Constance revient avec un sixième spectacle drôle et bouleversant.
Dès 14 ans 20h30 Durée 1h20. .
Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49
English : Théâtre > InConstance
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre > InConstance Saint-Lô a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô