Théâtre Initiative Desnoise en partenariat avec la Croix Rouge Salle des fêtes Bletterans

Théâtre Initiative Desnoise en partenariat avec la Croix Rouge Salle des fêtes Bletterans dimanche 15 février 2026.

Théâtre Initiative Desnoise en partenariat avec la Croix Rouge

Salle des fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15 17:30:00

Date(s) :

2026-02-15

La troupe de théâtre de Desnes jouera son nouveau spectacle au profit de la Croix Rouge.

Les bénévoles vous proposeront petite restauration et buvette. .

Salle des fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 38 14

English :

German : Théâtre Initiative Desnoise en partenariat avec la Croix Rouge

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Initiative Desnoise en partenariat avec la Croix Rouge Bletterans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme JurAbsolu