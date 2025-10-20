Théâtre Initiative Desnoise en partenariat avec la Croix Rouge Salle des fêtes Bletterans
Salle des fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans Jura
Gratuit
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15 17:30:00
2026-02-15
La troupe de théâtre de Desnes jouera son nouveau spectacle au profit de la Croix Rouge.
Les bénévoles vous proposeront petite restauration et buvette. .
Salle des fêtes 1 Rue Louis le Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 38 14
