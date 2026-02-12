Théâtre Instabile La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Théâtre Instabile

Mardi 3 mars 2026 à partir de 19h30. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-03 19:30:00

fin : 2026-03-03

Une pièce double, un cirque précis, sonore et viscéral. Un solo, chaplinien, où un corps lutte face à l’absence. Un duo, où deux êtres s’agrippent, chutent et se relèvent encore. Deux formes, une même quête tenir debout dans un monde qui vacille.

Sur un plateau roulant de 5 x 3 m, le mouvement devient instable, imprévisible, vibrant. Sans rupture, les deux volets s’enchaînent et plongent le spectateur dans une écriture circassienne et dansée, aux allures de travelling cinéma. Instabile explore notre rapport au temps, à la solitude comme au duo, et interroge le vertige d’exister ensemble.



Résister à l’emballement collectif est-il un luxe ? Ou une nécessité vitale ?

Un dispositif scénique unique

Sur un plateau de cinq mètres sur trois, un tapis roulant devient le terrain de jeu et d’expérimentation du mouvement. Trois corps s’y confrontent, s’y adaptent, y défient l’équilibre.

La pièce se déploie en deux temps, deux perspectives d’un même vertige

Un solo hypnotique de 15 minutes, où un corps solitaire lutte contre la course du temps.

Un duo de mains à mains de 35 minutes, où deux êtres s’accrochent, se portent, chutent et s’élèvent ensemble.

Sans entracte, les séquences s’enchaînent et bouleversent nos repères temporels. Un voyage inattendu, une immersion sensorielle où l’instabilité devient une poésie du geste. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 27 37 39 public@lepetitduc.net

English :

A double piece, a precise, sonorous and visceral circus. A Chaplinian solo, where a body struggles in the face of absence. A duo, where two beings cling, fall and rise again. Two forms, one quest: to stand firm in a shaky world.

