Théâtre Instruites Adroites Droites rue de Saint-Rivalain Saint-Barthélemy

Saint-Barthélemy Morbihan

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Melrand Arts vivants présente Instruites Adroites Droites , une comédie de Jean-Michel Prieur.

Un prêtre épicurien flanqué d’une novice effrontée s’invite dans un monastère situé au milieu de nulle part et peuplé de religieuses espiègles. Deux nonnes machiavéliques, deux malfrats imprudents et un gendarme futé complètent la galerie des personnages. Mais au-delà de la sérénité du lieu, celui-ci abrite un terrible secret qui, une fois révélé, ne laissera personne indemne.

15h tarif libre au profit du téléthon. .

rue de Saint-Rivalain Salle Polyvalente Saint-Barthélemy 56150 Morbihan Bretagne

