Théâtre » Insuline et Magnolia »
Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28 21:15:00
2026-03-28
Quand Stanislas découvre à 15 ans qu’il est atteint d’un diabète, le garçon joyeux qu’il était s’assombrit. Une rencontre va bouleverser sa vie Fleur. Avec sa personnalité libre et solaire, cette jeune femme lui fait découvrir la puissance de la littérature et des voyages.
Insuline & Magnolia est un récit autobiographique plein d’humour et de tendresse de Stanislas Roquette. .
Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com
