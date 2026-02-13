Théâtre interactif avec Amélie & Tibo à El Camino, Caen – 15 avril, El camino, Caen

Théâtre interactif avec Amélie & Tibo à El Camino, Caen – 15 avril Mercredi 15 avril, 17h40 El camino Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T17:40:00+02:00 – 2026-04-15T18:40:00+02:00

Fin : 2026-04-15T17:40:00+02:00 – 2026-04-15T18:40:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c2ddc-9235-7279-87f3-1df009260bff (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers du Moyen Âge avec ‘Jeanne VS Jules avec spatules !’, un spectacle interactif unique à El Camino, Caen. Ce 15 avril 2026, Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur vous invitent à un voyage épicqu’omique où l’humour et le mime redonnent vie aux personnages historiques. Dans une ambiance conviviale et participative, découvrez l’histoire de manière ludique et éducative. Les places sont limitées, alors n’attendez pas pour réserver votre place et soutenir les artistes. 15 avril 2026 El Camino, Caen ️ À partir de 9 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c2ddc-9235-7279-87f3-1df009260bff

Spectacle épicqu’omique à Caen, 15 avril. À partir de 9 €, places limitées. Hormur Arts vivants