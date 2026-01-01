Théâtre interactif Les Pieds dans le Tapis Orgères-en-Beauce

Théâtre interactif Les Pieds dans le Tapis

18 Rue des Écoles Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2026-01-26 14:00:00

2026-01-26

Théâtre interactif autour de la prévention des chutes et accidents domestiques, destiné aux seniors et à leurs proches aidants.

Les Pieds dans le Tapis (de Georges de Clagliari) propose une forme théâtrale interactive, pensée comme un outil de prévention avec humour et échanges, le spectacle aborde les situations du quotidien qui peuvent favoriser les chutes à la maison (tapis, obstacles, mauvaises habitudes, etc.). Une proposition accessible, conçue pour les seniors et leurs proches aidants, afin de sensibiliser sans dramatiser et de repartir avec des repères simples et concrets. 0 .

18 Rue des Écoles Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 12 mairie@orgeres28.fr

English :

Interactive theater about preventing falls and accidents in the home, for seniors and their caregivers.

