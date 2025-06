Théâtre Interactif « Parent d’ado…c’est chaud ! » Collège Sainte-Marie Sèvremoine 9 octobre 2025 18:30

Théâtre Interactif « Parent d'ado…c'est chaud ! » Collège Sainte-Marie 28 rue Charles Foyer Sèvremoine Maine-et-Loire

2025-10-09 18:30:00

2025-10-09 20:30:00

2025-10-09

Une séance de théâtre-débat pour tenter de comprendre nos ados à Torfou.

Être parent d’un adolescent est une aventure remplie de défis et de questionnements. Pour aider les parents à mieux communiquer avec leurs ados et à trouver des repères éducatifs adaptés, la Maison des Adolescents de Maine-et-Loire, en partenariat avec le collège de Torfou, organise un spectacle débat participatif en collaboration avec la compagnie La Belle Chute.

Cet événement propose une approche originale et immersive avec :

– Une séance de théâtre-débat 45 minutes de jeu par des comédiens pour explorer les tensions et incompréhensions entre parents et ados (inspirées de situations familiales réelles).

– Un échange participatif Un dialogue ouvert avec le public et les professionnels pour découvrir des outils concrets et améliorer la communication avec son ado.

– Un moment convivial Discussions informelles autour d’une collation avec les comédiens et les professionnels de la Maison des Ados.

Objectifs :

– Mieux comprendre son ado et décrypter ses réactions

– Découvrir des outils et conseils pour faciliter le dialogue

– Partager son expérience avec d’autres parents dans un cadre bienveillant

Un rendez-vous pour tous les parents en quête de solutions. .

English :

A theater-debate session to try and understand our teenagers in Torfou.

German :

Eine Theater- und Diskussionsveranstaltung, bei der versucht wird, unsere Teenager in Torfou zu verstehen.

Italiano :

Una sessione di teatro-dibattito per cercare di capire i nostri adolescenti a Torfou.

Espanol :

Una sesión de teatro-debate para intentar comprender a nuestros adolescentes de Torfou.

