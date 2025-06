Théâtre interactif Vieillir, plaisir, désir – Rue Guillaume le Conquérant Athis-Val de Rouvre 24 juin 2025 14:00

Orne

Théâtre interactif Vieillir, plaisir, désir Rue Guillaume le Conquérant ATHIS-DE-L’ORNE Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2025-06-24 14:00:00

fin : 2025-06-24 17:00:00

2025-06-24

Notre sexualité doit-elle avoir une date de péremption ?

Voilà qui semble absurde ! L’amour charnel est-il semblable à celui qu’on a connu dans ses plus jeunes années ?

Non et ce n’est pas grave. Les corps changent, les envies aussi. Il faut désapprendre pour s’adapter.

Le Comité Action Sociale Agirc-Arrco de la région Normandie et le Bus des Familles, en partenariat avec d’autres organismes vous invitent à ce spectacle de théâtre forum de la Compagnie Macédoine.

A ne pas manquer !

Rue Guillaume le Conquérant ATHIS-DE-L’ORNE

Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr

English : Théâtre interactif Vieillir, plaisir, désir

Should our sexuality have an expiration date?

Sounds absurd! Is carnal love the same as when we were young?

No, and that’s okay. Bodies change and so do desires. You have to unlearn to adapt.

The Comité Action Sociale Agirc-Arrco de la région Normandie and the Bus des Familles, in partnership with other organizations, invite you to this forum theater show by Compagnie Macédoine.

Not to be missed!

German :

Muss unsere Sexualität ein Verfallsdatum haben?

Das ist doch absurd! Ist die fleischliche Liebe so ähnlich wie die Liebe, die wir in unseren jungen Jahren erlebt haben?

Nein, und das ist auch nicht schlimm. Die Körper verändern sich und die Wünsche auch. Man muss verlernen, um sich anzupassen.

Das Comité Action Sociale Agirc-Arrco de la région Normandie und der Bus des Familles laden Sie in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen zu diesem Forumtheaterstück der Compagnie Macédoine ein.

Nicht verpassen!

Italiano :

La nostra sessualità dovrebbe avere una data di scadenza?

Sembra assurdo! L’amore carnale è lo stesso di quando eravamo giovani?

No, e va bene così. I corpi cambiano e anche i desideri. Bisogna disimparare per adattarsi.

Il Comité Action Sociale Agirc-Arrco de la région Normandie e il Bus des Familles, in collaborazione con altre organizzazioni, vi invitano a questo spettacolo di teatro forum della Compagnie Macédoine.

Da non perdere!

Espanol :

¿Debería nuestra sexualidad tener fecha de caducidad?

Parece absurdo ¿El amor carnal es el mismo que cuando éramos jóvenes?

No, y no pasa nada. Los cuerpos cambian y los deseos también. Hay que desaprender para adaptarse.

El Comité Action Sociale Agirc-Arrco de la région Normandie y el Bus des Familles, en colaboración con otras organizaciones, le invitan a este espectáculo de teatro forum de la Compagnie Macédoine.

¡No se lo pierda!

