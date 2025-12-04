Théâtre INTRA MUROS Campus des associations Vernon

Théâtre INTRA MUROS

Campus des associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-09 2025-12-12 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-20 2026-01-09 2026-01-11 2026-01-14 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-24

INTRA MUROS de Alexis Michalik

L’histoire d’un premier cours de théâtre donné dans une prison.

Cela parle de passion, de littérature, d’amour, de loyauté, de révolte, de combats, de paternité, de famille, de quête… Bref, d’émotions. Celles de l’acteur et surtout celles des personnages…

De Kevin, ce jeune chien fou qui en a pris pour 8 ans ; de son accolyte, Ange, à la sagesse mutique ; d’Alice, cette assistance sociale timide et déterminée ; de Richard, metteur en scène sur le retour ; de son ex, Jeanne, grande comédienne à ses côtés ; et de tous les personnages périphériques qui vont vous conter cette histoire folle et palpitante.

Tous les jours, je suis traversé par des émotions. Mais c’est ça la vie.

C’est être traversé par des émotions. Sinon c’est pas la vie !

Mise en scène de Cédric Dejoie et Eric Darriet.

Avec Lison Blin, Danièle Darriet, Manon Delapierre (en alternance avec Noémie Philippe), Nancy Vernizeau, Adrien Leblond, Thierry Hauchard, Cyrille Carteret et Cédric Dejoie. .

