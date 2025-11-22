Théâtre INVENTAIRES Cénevières
Théâtre INVENTAIRES Cénevières samedi 22 novembre 2025.
Théâtre INVENTAIRES
390 route de Calvignac Cénevières Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Une pièce de Philippe Minyana
Mise en scène Jean Mayer
Avec
Valérie Lavaine
Hélène Mayer
Nicole Péligry
Compagnie La Bête à Cornes.
Réservation par téléphone.
390 route de Calvignac Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 25 27 13 03
English :
A play by Philippe Minyana
Directed by Jean Mayer
With
Valérie Lavaine
Hélène Mayer
Nicole Péligry
Compagnie La Bête à Cornes.
Reservations by phone.
German :
Ein Stück von Philippe Minyana
Regie: Jean Mayer
Mit
Valérie Lavaine
Hélène Mayer
Nicole Péligry
Compagnie La Bête à Cornes.
Telefonische Reservierung.
Italiano :
Uno spettacolo di Philippe Minyana
Regia di Jean Mayer
Con
Valérie Lavaine
Hélène Mayer
Nicole Péligry
Compagnie La Bête à Cornes.
Prenotazioni telefoniche.
Espanol :
Una obra de Philippe Minyana
Dirigida por Jean Mayer
Con
Valérie Lavaine
Hélène Mayer
Nicole Péligry
Compañía La Bête à Cornes.
Reservas por teléfono.
