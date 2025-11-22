Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre INVENTAIRES Cénevières samedi 22 novembre 2025.

390 route de Calvignac Cénevières Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Une pièce de Philippe Minyana
Mise en scène Jean Mayer

Avec
Valérie Lavaine
Hélène Mayer
Nicole Péligry

Compagnie La Bête à Cornes.

Réservation par téléphone.
390 route de Calvignac Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 25 27 13 03 

English :

A play by Philippe Minyana
Directed by Jean Mayer

With
Valérie Lavaine
Hélène Mayer
Nicole Péligry

Compagnie La Bête à Cornes.

Reservations by phone.

German :

Ein Stück von Philippe Minyana
Regie: Jean Mayer

Mit
Valérie Lavaine
Hélène Mayer
Nicole Péligry

Compagnie La Bête à Cornes.

Telefonische Reservierung.

Italiano :

Uno spettacolo di Philippe Minyana
Regia di Jean Mayer

Con
Valérie Lavaine
Hélène Mayer
Nicole Péligry

Compagnie La Bête à Cornes.

Prenotazioni telefoniche.

Espanol :

Una obra de Philippe Minyana
Dirigida por Jean Mayer

Con
Valérie Lavaine
Hélène Mayer
Nicole Péligry

Compañía La Bête à Cornes.

Reservas por teléfono.

