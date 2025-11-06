Théâtre Irish troubles Théâtre des Charmes Eu

Théâtre Irish troubles Théâtre des Charmes Eu jeudi 6 novembre 2025.

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu Seine-Maritime

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

De 9€ à 14€ Tout public

Alexander, de nationalité irlando-britannique, a grandi dans un pays dont il n’était pas originaire, comme chassé de sa terre natale. Il lègue cette confusion à sa fille, Michèle, franco-irlando-britannique, qui choisit de l’analyser à travers un spectacle Irish troubles.

Avec deux autre artistes, elle nous propose ainsi une forme hybride qui mêle musique et théâtralité pour raconter l’histoire de l’Irlande à travers un récit familial, et la quête de ses racines. Au son de sa voix, sur le rythme de la guitare et la mélodie du violon ou de la flûte, le trio incarne l’île et relate sa division par le Royaume-Uni. .

Théâtre des Charmes Quartier Morris Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 29 09 reservation.tdc@gmail.com

