Mohamed El Khatib et Israel Galván

Ils ont en commun le goût du foot et de la scène. L’un danse, l’autre joue. Tous les deux fabriquent des formes scéniques uniques en leur genre. Israel Galván a le flamenco dans les jambes depuis l’enfance. Mohamed El Khatib pratique un théâtre du réel nourri de ses études de sociologie. Leurs parents sont très pratiquants mais ne prient pas le même Dieu. Ils ont reçu une éducation religieuse mais s’en sont affranchis. Ce sont des artistes libres et épanouis dans leur art. Mais force est de constater qu’ils se cachent encore pour fumer et qu’ils n’osent pas tout dire à leurs pères par peur de leur réaction. Israel et Mohamed ont décidé de réunir leurs affinités et leurs différences sur un plateau, de questionner en miroir leurs archives familiales et leur héritage culturel. Ce spectacle est leur point de rencontre, un espace rêvé qui réunit zone de confort et saut dans le vide. Un dialogue amical pétri d’humour. Une déclaration d’amour à leurs parents.

À partir de 14 ans Durée 1h

Inscription obligatoire .

