Théâtre itinérant Don Quichotte Yzeures-sur-Creuse

Théâtre itinérant Don Quichotte

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13

La traversée, c’est un spectacle qui marche! Don Quichotte et Sancho Pança viennent jouer leurs aventures, raconter leur quête épique à un public invité à prendre part au récit.

Quichotte un spectacle interactif et tout public.

Quichotte un spectacle interactif et tout public, qui va à pied par les chemins, une adaptation au plus près de l’esprit de Cervantès, libre, joyeux et déjanté. 8 .

Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 23 85 99 marylise.perivier@gmail.com

English :

La traversée is a show that works! Don Quixote and Sancho Pança play out their adventures, recounting their epic quest to an audience invited to join in the storytelling.

Quixote is an interactive show for all ages.

