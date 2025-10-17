Théâtre : Jag et Johnny Théâtre La Reine Blanche Paris

Théâtre : Jag et Johnny Théâtre La Reine Blanche Paris jeudi 16 octobre 2025.

Passer du rire aux larmes

Jag vient de la classe populaire rurale blanche. Elle parle de la maison où elle a grandi, de ses oncles et tantes et elle raconte les anniversaires à la salle des fêtes, les mariages, le cocon familial dysfonctionnel, la culture télé, l’alcoolisme. Ce stand-up triste parle aussi de folie, de précarité et de violence. Coincée entre deux classes, telle une errante, Jag nous plonge dans un retour au bercail, avec toute la complexité qu’il engendre.

↘ Production : Compagnie Hande Kader & Bureau des Filles

TEXTE=Laurène Marx + Jessica Guilloud dite JAG

MISE EN SCÈNE=Laurène Marx

JEU=Jessica Guilloud dite JAG

Du jeudi 16 octobre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :

samedi

de 20h00 à 21h00

mardi, jeudi

de 21h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris

https://www.reineblanche.com/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://www.facebook.com/TheatreLaReineBlanche/ https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FLaReineBlanche