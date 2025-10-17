Théâtre : Jag et Johnny Théâtre La Reine Blanche Paris
Théâtre : Jag et Johnny Théâtre La Reine Blanche Paris jeudi 16 octobre 2025.
Passer du rire aux larmes
Jag vient de la classe populaire rurale blanche. Elle parle de la maison où elle a grandi, de ses oncles et tantes et elle raconte les anniversaires à la salle des fêtes, les mariages, le cocon familial dysfonctionnel, la culture télé, l’alcoolisme. Ce stand-up triste parle aussi de folie, de précarité et de violence. Coincée entre deux classes, telle une errante, Jag nous plonge dans un retour au bercail, avec toute la complexité qu’il engendre.
↘ Production : Compagnie Hande Kader & Bureau des Filles
TEXTE=Laurène Marx + Jessica Guilloud dite JAG
MISE EN SCÈNE=Laurène Marx
JEU=Jessica Guilloud dite JAG
Du jeudi 16 octobre 2025 au samedi 15 novembre 2025 :
samedi
de 20h00 à 21h00
mardi, jeudi
de 21h00 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.
Théâtre La Reine Blanche 2bis Passage Ruelle 75018 Paris
