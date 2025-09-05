Théâtre J’ai plusieurs Terres Amiens

Théâtre J’ai plusieurs Terres

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Jeudi 30 avril à 14h30 et 19h30

— Durée 1h15

— A partir de 12 ans

Cela ne nous arrive pas souvent de reprendre un spectacle mais là c’est indispensable !

J’ai plusieurs Terres, c’est une histoire de famille sur trois générations. Du grand-père maternel, homme politique, gabonais métis franco-portugais, à la petite-fille, gabonaise née en Belgique et vivant en France après être passée par l’Italie…

C’est un récit à la fois documentaire et théâtral, dans lequel on croise un styliste de renommée internationale, une écrivaine aux multiples facettes, le devoir de mémoire et des relents de colonialisme. C’est une histoire vraie, un fil tendu entre l’intime et l’Histoire. À quels temps se conjugue le mot FrançAfrique ?

Distribution

-Jeu Mavikana Badinga

-Mise en scène Mavikana Badinga, Julien Graux, Raquel Silva

-Voix off Marie- Madeleine Sousatte

-Dramaturgie Raquel Silva, Julien Graux

Envie de chanter avec la compagnie Yaena ?

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

Thursday, April 30 at 2:30 p.m. and 7:30 p.m

? Running time: 1h15

? Ages 12 and up

We don’t often repeat a show, but this one is a must!

J’ai plusieurs Terres is a family story spanning three generations. From the maternal grandfather, a politician of mixed French-Portuguese descent from Gabon, to the granddaughter, a Gabonese born in Belgium and living in France after passing through Italy?

The story is both documentary and theatrical, featuring an internationally renowned stylist, a multi-faceted writer, the duty to remember and hints of colonialism. It’s a true story, a thread stretching between intimacy and history. How do you conjugate the word FrançAfrique?

Cast and crew:

-Jeu Mavikana Badinga

-Stage direction Mavikana Badinga, Julien Graux, Raquel Silva

-Voice-over Marie- Madeleine Sousatte

-Dramaturgy Raquel Silva, Julien Graux

Would you like to sing with the Yaena company?

German :

Donnerstag, 30. April um 14:30 und 19:30 Uhr

? Dauer: 1h15

? Ab 12 Jahren

Es kommt nicht oft vor, dass wir eine Aufführung wiederholen, aber in diesem Fall ist es unerlässlich!

J’ai plusieurs Terres ist eine Familiengeschichte über drei Generationen. Vom Großvater mütterlicherseits, einem Politiker aus Gabun, einem französisch-portugiesischen Mischling, bis zur Enkelin, einer in Belgien geborenen Gabunerin, die über Italien nach Frankreich gekommen ist, und in Frankreich lebt?

Es ist eine dokumentarische und zugleich theatralische Erzählung, in der wir auf einen international bekannten Modedesigner, eine facettenreiche Schriftstellerin, die Pflicht zur Erinnerung und den Hauch von Kolonialismus treffen. Es ist eine wahre Geschichte, ein gespannter Faden zwischen dem Intimen und der Geschichte. In welchen Zeitformen wird das Wort FrançAfrique konjugiert?

Vertrieb

-Spiel Mavikana Badinga

-Regie Mavikana Badinga, Julien Graux, Raquel Silva

-Off-Stimme Marie- Madeleine Sousatte

-Dramaturgie Raquel Silva, Julien Graux

Lust, mit der Kompanie Yaena zu singen?

Italiano :

Giovedì 30 aprile alle 14.30 e alle 19.30

? Durata: 1h15

? Dai 12 anni in su

Non ripetiamo spesso uno spettacolo, ma questo è un must!

J’ai plusieurs Terres è la storia di una famiglia che attraversa tre generazioni. Dal nonno materno, un politico gabonese di origini miste francesi e portoghesi, alla nipote, una gabonese nata in Belgio che vive in Francia dopo un periodo in Italia?

Una storia che è allo stesso tempo documentario e teatro, con una stilista di fama internazionale, una scrittrice dalle mille sfaccettature, il dovere di ricordare e accenni di colonialismo. È una storia vera, un filo conduttore tra l’intimo e lo storico. Come si coniuga la parola FrançAfrique?

Cast:

-Jeu Mavikana Badinga

-Diretto da Mavikana Badinga, Julien Graux, Raquel Silva

-Voce fuori campo Marie-Madeleine Sousatte

-Drammaturgia Raquel Silva, Julien Graux

Ti piacerebbe cantare con la compagnia Yaena?

Espanol :

Jueves 30 de abril a las 14.30 y 19.30 horas

? Duración: 1h15

? A partir de 12 años

No solemos repetir un espectáculo, ¡pero éste es imprescindible!

J’ai plusieurs Terres es una historia familiar que abarca tres generaciones. Desde el abuelo materno, un político gabonés de ascendencia mixta francesa y portuguesa, hasta la nieta, una gabonesa nacida en Bélgica y afincada en Francia tras pasar por Italia?

Es una historia a la vez documental y teatral, protagonizada por un diseñador de moda de fama internacional, una escritora polifacética, el deber de recordar y pinceladas de colonialismo. Es una historia real, un hilo conductor entre lo íntimo y lo histórico. ¿Cómo se conjuga la palabra FrançAfrique?

Reparto:

-Jeu Mavikana Badinga

-Dirigida por Mavikana Badinga, Julien Graux, Raquel Silva

-Voz en off Marie- Madeleine Sousatte

-Dramaturgia Raquel Silva, Julien Graux

¿Le gustaría cantar con la compañía Yaena?

