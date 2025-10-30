Théâtre “J’ai trop d’amis” Salle des fêtes Huriel

Théâtre "J'ai trop d'amis" Salle des fêtes Huriel jeudi 30 octobre 2025.

Salle des fêtes 2 rue du Pressoir Huriel Allier

Début : 2025-10-30 14:30:00

2025-10-30

Le grand jour est arrivé c’est la rentrée en sixième !

Entre amitiés, appréhensions et découvertes, suivez Clarence et Marguerite dans une histoire tendre et pleine d’humour sur les petits et grands bouleversements de l’entrée au collège ✨

Salle des fêtes 2 rue du Pressoir Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 73

English :

The big day has arrived: it’s back to sixth grade!

Between friendships, apprehensions and discoveries, follow Clarence and Marguerite in a tender, humorous story about the little and big upheavals of starting secondary school?

German :

Der große Tag ist gekommen: Die sechste Klasse beginnt!

Zwischen Freundschaften, Ängsten und Entdeckungen folgen Sie Clarence und Marguerite in einer zärtlichen und humorvollen Geschichte über die kleinen und großen Umwälzungen, die der Eintritt in die Schule mit sich bringt?

Italiano :

Il grande giorno è arrivato: il ritorno al sesto anno di scuola!

Tra amicizie, apprensioni e scoperte, seguite Clarence e Marguerite in una storia tenera e piena di umorismo sui piccoli e grandi turbamenti dell’inizio della scuola secondaria?

Espanol :

Ha llegado el gran día: ¡la vuelta a clase!

Entre amistades, aprensiones y descubrimientos, sigue a Clarence y Marguerite en una tierna historia llena de humor sobre los pequeños y grandes sobresaltos de empezar la secundaria..

