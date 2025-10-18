Théâtre J’aime beaucoup ce que vous faites Salle des fêtes Criquetot-l’Esneval

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18 2025-10-19

La compagnie Plume de paon présente la pièce J’aime beaucoup ce que vous faites de Carole Greep le samedi 18 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Criquetot-L’Esneval.

Réservation auprès du magasin Caux’llections 10 place Georges Chedru à Criquetot-L’Esneval .

Théâtre J'aime beaucoup ce que vous faites

