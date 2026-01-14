Théâtre J’aime beaucoup ce que vous faites Salle des fêtes Gonneville-la-Mallet

Théâtre J’aime beaucoup ce que vous faites

Salle des fêtes Rue du Docteur Paumelle Gonneville-la-Mallet Seine-Maritime

La compagnie Plume de paon présente la pièce J’aime beaucoup ce que vous faites de Carole Greep le dimanche 1er février à 15h à la salle des fêtes de Criquetot-L’Esneval.

Et si vos amis disaient tout haut ce qu’ils pensent tout bas ?

Au profit du Téléthon. .

