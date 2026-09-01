Théâtre : J’aime beaucoup ce que vous faites – Le théâtre sans nom La Maison pour tous Lys
samedi 19 septembre 2026 · La Maison pour tous · Lys
Informations pratiques
Lys
Théâtre : J’aime beaucoup ce que vous faites – Le théâtre sans nom
La Maison pour tous 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
J’aime beaucoup ce que vous faites – une comédie de Carole Greep présentée par le Théâtre Sans Nom.
Quand les relations de couple s’emmêlent, les situations les plus banales peuvent rapidement devenir… hilarantes ! Cette comédie pleine d’humour met en scène des personnages hauts en couleur confrontés aux petits travers, aux maladresses et aux surprises de la vie à deux.
Venez partager un moment de détente et de rire avec le Théâtre Sans Nom lors de cette représentation à Lys. .
La Maison pour tous 16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 84 09
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English : Théâtre : J’aime beaucoup ce que vous faites – Le théâtre sans nom
L’événement Théâtre : J’aime beaucoup ce que vous faites – Le théâtre sans nom Lys a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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