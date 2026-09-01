Théâtre : J’aime beaucoup ce que vous faites – Le théâtre sans nom La Maison pour tous Lys

Informations pratiques

Lys

Théâtre : J’aime beaucoup ce que vous faites – Le théâtre sans nom

La Maison pour tous 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

J’aime beaucoup ce que vous faites – une comédie de Carole Greep présentée par le Théâtre Sans Nom.

Quand les relations de couple s’emmêlent, les situations les plus banales peuvent rapidement devenir… hilarantes ! Cette comédie pleine d’humour met en scène des personnages hauts en couleur confrontés aux petits travers, aux maladresses et aux surprises de la vie à deux.

Venez partager un moment de détente et de rire avec le Théâtre Sans Nom lors de cette représentation à Lys. .

La Maison pour tous 16 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 84 09

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English : Théâtre : J’aime beaucoup ce que vous faites – Le théâtre sans nom

L’événement Théâtre : J’aime beaucoup ce que vous faites – Le théâtre sans nom Lys a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées