Théâtre Jamais 2 sans 3 Yutz

Théâtre Jamais 2 sans 3

Rue de la Pépinière Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Trois familles, des situations absurdes et une avalanche de quiproquos

Un spectacle rythmé, plein de surprises et de fous rires.

Sérieux s’abstenir !

Venez partager un excellent moment de théâtre et de rire,

seul, entre amis ou en famille.

Par la Cie Les Ateliers de SophieTout public

Rue de la Pépinière Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 20 73 accueil@mjc-yutz.com

English :

Three families, absurd situations and an avalanche of misunderstandings

A fast-paced show full of surprises and laughter.

Serious fans please refrain!

Come and share an excellent moment of theater and laughter,

alone, with friends or family.

By Cie Les Ateliers de Sophie

