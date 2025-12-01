Théâtre Jamais je n’aurais imaginé être une femme exceptionnelle Espace Philippe Auguste Vernon

Théâtre Jamais je n’aurais imaginé être une femme exceptionnelle

Début : 2026-02-07 20:30:00

2026-02-07

La pièce raconte l’histoire de Jacqueline Peker à travers son regard mais aussi à travers celui de sa mère Rose et de sa grand-mère Rifka. Une comédienne accompagnée d’un accordéoniste revisite tous les moments forts de la vie de Jacqueline Peker l’exil de Pologne, la vie sous l’occupation nazie, son enfance cachée dans une ferme, sa découverte des animaux et le début d’une grande histoire d’amour, la résistance, sa scolarisation tardive, son métier de chanteuse dans les cabarets parisiens, ses études de vétérinaire, sa découverte de l’homéopathie, sa vie de PDG puis de vétérinaire homéopathe libérale sans oublier l’amour infini pour sa grand-mère, ses histoires d’amour, ses amitiés fidèles, ses passions…

Accessible à partir de 14 ans .

