Théâtre: Jamais le 2ème soir Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Théâtre: Jamais le 2ème soir

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Quand les femmes font comme les hommes !

Et si les femmes étaient le sexe fort ?

Et si les rôles étaient inverses ?

Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?

Quand la belle ne croit plus au prince charmant !

.

Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com

English :

When women do what men do!

What if women were the stronger sex?

What if the roles were reversed?

What if they no longer believed in true love?

When beauty no longer believes in Prince Charming!

German :

Wenn Frauen es den Männern gleichtun!

Was wäre, wenn Frauen das starke Geschlecht wären?

Was, wenn die Rollen umgekehrt sind?

Was, wenn sie nicht mehr an die wahre Liebe glauben?

Wenn die Schöne nicht mehr an den Märchenprinzen glaubt!

Italiano :

Quando le donne fanno quello che fanno gli uomini!

E se le donne fossero il sesso forte?

Se i ruoli fossero invertiti?

Se non credessero più nel vero amore?

Quando la bellezza non crede più nel principe azzurro!

Espanol :

Cuando las mujeres hacen lo que hacen los hombres

¿Y si las mujeres fueran el sexo fuerte?

¿Y si se invirtieran los papeles?

¿Y si ya no creyeran en el amor verdadero?

Cuando la belleza ya no cree en el príncipe azul

L’événement Théâtre: Jamais le 2ème soir Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-04-22 par Valence Romans Tourisme