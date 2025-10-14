Théâtre J’aurais voulu être Jeff Bezos Collectif P4 Théâtre de l’Archipel Granville

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : 2025-10-14 20:30:00

Début : 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14 21:45:00

Date(s) :

2025-10-14

Théâtre tout public à partir de 10 ans.

Jeff Bezos fonde Amazon en 1994 puis devient l’homme le plus riche du monde. Comme tous ses petits camarades de la Silicon Valley, Jeff Bezos investit tous les terrains de jeu du techno capitalisme conquête spatiale, robotique, logistique, divertissement à l’infini, intelligence artificielle etc… ce qui en fait quelqu’un de plutôt dangereux occupé.

Dans un tourbillon satirique et festif mêlant styles de théâtre et faits réels, Le Collectif P4 s’attaque à Jeff Bezos et son empire Amazon. Farce grinçante et décalée, loin de toute tentation moralisatrice, pour rire et penser à l’heure où la technologie part à la conquête de l’âme.

« Un texte et une mise en scène totalement déjantés, servis par des comédiens et comédiennes diablement talentueux qui s’attachent à nous dérouter en permanence. » La Souris Scène .

Théâtre de l’Archipel Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

