THÉÂTRE « JE DE DAMES » Place de Richelieu Bagnères-de-Luchon dimanche 28 septembre 2025.

Place de Richelieu Parc du Casino Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-09-28 20:30:00

fin : 2025-09-28 22:00:00

2025-09-28

Présentée par la Compagnie La Catrina.

D’après la pièce de Georges Berdot.

Un petit théâtre, quelque part… Entrons dans une de ces loges, témoin de secrets féminins drôles, pathétiques, effrayants. De 1946 à nos jours, artistes de cirque ou de music-hall y règlent leurs « contes ». Mise en scène par Marlène Canal et Christophe Rudelle. 13 .

Place de Richelieu Parc du Casino Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie viaelmundo.vem@gmail.com

English :

Presented by Compagnie La Catrina.

German :

Präsentiert von der Compagnie La Catrina.

Italiano :

Presentato dalla Compagnie La Catrina.

Espanol :

Presentado por la Compagnie La Catrina.

