Théâtre » Je me porte bien » de Caroline Misbach La Margelle Civray
Théâtre » Je me porte bien » de Caroline Misbach La Margelle Civray vendredi 14 novembre 2025.
Théâtre » Je me porte bien » de Caroline Misbach
La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
17h Exposition » Amour sans violences »
18h30 20h30 Moment Dinatoire et temps de sensibilisation
20h45 Spectacle « Je me porte bien » .
La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49
English : Théâtre » Je me porte bien » de Caroline Misbach
German : Théâtre » Je me porte bien » de Caroline Misbach
Italiano :
Espanol : Théâtre » Je me porte bien » de Caroline Misbach
L’événement Théâtre » Je me porte bien » de Caroline Misbach Civray a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou