Théâtre – « Je n’ai pas lu Foucault Chefs d’œuvre en prison » Espace Multiculturelle Le Cube Puilboreau

Informations pratiques

Puilboreau

Théâtre – « Je n’ai pas lu Foucault Chefs d’œuvre en prison »

Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Découvrez le spectacle « Je n’ai pas lu Foucault Chefs d’oeuvre en prison » de la Compagnie Les Apicoles le vendredi 2 octobre à 20h30 au Cube.

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Espace Multiculturelle Le Cube 46 rue Alsace Lorraine Puilboreau 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 81 88 79 culture@ville-puilboreau.fr

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English :

Come see the play %AB I Haven’t Read Foucault: Masterpieces in Prison %BB by the Les Apicoles theater company on Friday, October 2, at 8:30 p.m. at Le Cube.

L’événement Théâtre – « Je n’ai pas lu Foucault Chefs d’œuvre en prison » Puilboreau a été mis à jour le 2026-09-04 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle