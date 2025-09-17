Théâtre Je n’irai pas à Sing Sing Palais des Arts et du Festival Dinard

Théâtre Je n’irai pas à Sing Sing Palais des Arts et du Festival Dinard samedi 11 avril 2026.

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-11 20:30:00

Une plongée désopilante et rocambolesque dans les années folles américaines avec 6 artistes sur scène. Une comédie au rythme endiablé, pleine de swing et de rires, où l’urgence de vivre se mélange aux notes de jazz. À consommer sans modération !

New-York, 1927. L’Amérique, en pleine prohibition, a vu fermer le légendaire Cotton Club. Alors que son propriétaire est emprisonné à Sing Sing pour trafic et vente d’alcool, sa fille Charlie Madden organise encore des soirées clandestines dans le sous-sol du bar. Dans une ambiance fumeuse et jazzy, de singuliers noctambules s’y fréquentent.

C’est le cas du Maire Jimmy Walker, de la célèbre actrice Mae West, et de l’agent de police corrompu Glenn Dunnegan. Par une chaude soirée d’été, tous attendent avec impatience l’arrivée du livreurcontrebandier Ted Pescy, mais les événements vont prendre une tournure à laquelle personne ne s’attend…

INFOS PRATIQUES

Samedi 11 Avril 2026 20h30

Palais des Arts et du Festival-Théâtre Debussy

Assis, placement numéroté

BILLETERIE

Billetterie en ligne www.ville-dinard.fr ou sur place à Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

ou sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

