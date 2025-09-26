Théâtre Je Préfère Les Œufs Mayo Bagneux-la-Fosse
Théâtre Je Préfère Les Œufs Mayo Bagneux-la-Fosse vendredi 26 septembre 2025.
Théâtre Je Préfère Les Œufs Mayo
L’Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26
Le vendredi 26 septembre à 20h30 Espace Paul Gabriel
Le Foyer culturel de Bagneux-La-Fosse propose la pièce de théâtre « Je Préfère Les Œufs Mayo »
Avec Anne-Laure Maudet et Freddy Viau
Pièce composée de saynètes humoristiques, fantaisistes et parfois absurdes, dans l’esprit de celles de Dubillard ou de Sébastien Thièry, « Je Préfère Les Oeufs Mayo » croque diverses situations drôlatiques où les personnages sont confrontés à la question de l’habitude, de la routine, de leur envie ou de leur peur du changement, et peut-être de la remise en question de leurs certitudes.
Toutes les situations ont un rapport avec les œufs mayonnaise.
Textes d’Anne-Laure Maudet Mise en scène d’Anne-Laure Maudet et Freddy Viau
Musique Régis Delbroucq Création lumières James Groguelin
Tarif 12€
Réservations 06.85.06.39.25 12 .
L’Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 6 85 06 39 25 coraub@wanadoo.fr
