Théâtre Je Préfère Les Œufs Mayo Bagneux-la-Fosse

Théâtre Je Préfère Les Œufs Mayo Bagneux-la-Fosse vendredi 26 septembre 2025.

Théâtre Je Préfère Les Œufs Mayo

L’Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Le vendredi 26 septembre à 20h30 Espace Paul Gabriel

Le Foyer culturel de Bagneux-La-Fosse propose la pièce de théâtre « Je Préfère Les Œufs Mayo »

Avec Anne-Laure Maudet et Freddy Viau

Pièce composée de saynètes humoristiques, fantaisistes et parfois absurdes, dans l’esprit de celles de Dubillard ou de Sébastien Thièry, « Je Préfère Les Oeufs Mayo » croque diverses situations drôlatiques où les personnages sont confrontés à la question de l’habitude, de la routine, de leur envie ou de leur peur du changement, et peut-être de la remise en question de leurs certitudes.

Toutes les situations ont un rapport avec les œufs mayonnaise.

Textes d’Anne-Laure Maudet Mise en scène d’Anne-Laure Maudet et Freddy Viau

Musique Régis Delbroucq Création lumières James Groguelin

Tarif 12€

Réservations 06.85.06.39.25 12 .

L’Espace Paul Gabriel Bagneux-la-Fosse 10340 Aube Grand Est +33 6 85 06 39 25 coraub@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Je Préfère Les Œufs Mayo Bagneux-la-Fosse a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne