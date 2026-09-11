Théâtre : Je préfère qu’on reste amies rue du stade Avermes
samedi 10 octobre 2026 · rue du stade · Avermes
Informations pratiques
Avermes
Théâtre : Je préfère qu’on reste amies
rue du stade Salle Isléa Avermes Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Une soirée entre amies. Quelques fleurs. Quelques verres. Et visiblement… quelque chose à dire.
Valentine croit qu’elle a percé le secret de Claudine…
…Claudine, elle, commence sérieusement à perdre patience !
.
rue du stade Salle Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 32 06 49
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English :
An evening with friends. A few flowers. A few drinks. And apparently… something to say.
Does Valentine think she’s figured out Claudine’s secret?
As for Claudine, she’s really starting to lose her patience!
L’événement Théâtre : Je préfère qu’on reste amies Avermes a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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