Théâtre : Je préfère qu’on reste amies rue du stade Avermes

Informations pratiques

Avermes

Théâtre : Je préfère qu’on reste amies

rue du stade Salle Isléa Avermes Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Une soirée entre amies. Quelques fleurs. Quelques verres. Et visiblement… quelque chose à dire.

Valentine croit qu’elle a percé le secret de Claudine…

…Claudine, elle, commence sérieusement à perdre patience !

.

rue du stade Salle Isléa Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 32 06 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening with friends. A few flowers. A few drinks. And apparently… something to say.

Does Valentine think she’s figured out Claudine’s secret?

As for Claudine, she’s really starting to lose her patience!

L’événement Théâtre : Je préfère qu’on reste amies Avermes a été mis à jour le 2026-09-11 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région